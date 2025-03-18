В Омске повысится стоимость проезда еще на нескольких маршрутах. По словам перевозчика, на эту меру он пойдет потому что «еле сводит концы с концами».
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В Омске повысится стоимость проезда еще на нескольких маршрутах. По словам перевозчика, на эту меру он пойдет потому что «еле сводит концы с концами».