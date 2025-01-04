Российские военные зачистили населенные пункты под Суджей от боевиков ВСУ

Добровольцы бригады имени Александра Невского продолжают зачистку населенных пунктов в Суджанском районе Курской области от украинских боевиков, а также оказывают помощь местным жителям, которые возвращаются в свои дома.
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