В Севастополе нашли более 5 тонн подозрительной рыбы

Сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора и Прокуратуры Севастополя обнаружили у местного предпринимателю рыбную продукцию без маркировки общим весом около 120 кг, а также продукцию без ветеринарных сопроводительных документов общим весом более 5 т, сообщили в пресс-службе ведомства.