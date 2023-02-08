Бизнес-омбудсмен Карелии получил благодарственное письмо за экспертизу социальных проектов

За высокий профессионализм и компетентность в проведении экспертной оценки проектов участников регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия Елена Гнётова награждена благодарственным письмом регионального отделения Корпорации развития.