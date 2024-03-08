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    А на хрена хоронить, пепел ветер развет по всему шарику. Жаль только что загадит его!Франция начнет ин...

Франция начнет интервенцию на Украину в случае наступления ВС России на Киев

Франция начнет интервенцию на Украину в случае наступления ВС России на Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с лидерами парламентских партий назвал условия ввода войск на Украину.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Ещё один жабоед в императоры Франции ломится... Вот до чего его российские ЧВК в Африке довели - теперь этот грозный петух готов хоть в ощип податься, лишь бы показать миру свой воинственный порыв: потерял почти дармовые рудники добычи алмазов, золота, руды урана... Приобретал руду урана в Нигере по 17 баксов, при мировой цене в 270 баксов. Теперь электроэнергия на их АЭС может стать не конкурентной и весьма дорогой. А это поднимет цену всех товаров... Может быть солидный бунт населения - вот он и решил выпендриться... Он и свою мадам уже ничем не испугает, а решил России грозить, дурилка картонная...
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4 час.
Сергей Гришин
А на хрена хоронить, пепел ветер развет по всему шарику. Жаль только что загадит его!
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3 час.
Леонид Руси
Макарон-пидор... ?)))
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2 час.

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