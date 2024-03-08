Франция начнет интервенцию на Украину в случае наступления ВС России на Киев

ВМ

Владимир Минаков

Ещё один жабоед в императоры Франции ломится... Вот до чего его российские ЧВК в Африке довели - теперь этот грозный петух готов хоть в ощип податься, лишь бы показать миру свой воинственный порыв: потерял почти дармовые рудники добычи алмазов, золота, руды урана... Приобретал руду урана в Нигере по 17 баксов, при мировой цене в 270 баксов. Теперь электроэнергия на их АЭС может стать не конкурентной и весьма дорогой. А это поднимет цену всех товаров... Может быть солидный бунт населения - вот он и решил выпендриться... Он и свою мадам уже ничем не испугает, а решил России грозить, дурилка картонная...