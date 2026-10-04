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Скандинавский концерн Volvo защитил права на свой бренд в России до 2035 года

Скандинавский концерн Volvo защитил права на свой бренд в России до 2035 года

Шведский автомобильный гигант Volvo, покинувший отечественный рынок на фоне спецоперации, официально запатентовал свою торговую марку в России.

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