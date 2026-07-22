ВС

Владимир Степанов

Это как с ребёнком: если воспитывается в порядочной семье - вырастет достойным человеком, если его выращивают убийцы, абсолютно лживые и всем недовольные люди - вырастет, как минимум негодяем. ИИ, разработанный англосаксами однозначно будет сообщать всё своим родителям-разработчикам, а ещё делать гадости владельцам: им не нужны соперники - только согласные с ними и выполняющие их поручения. Ну а ненавистные им КНР, Россия, КНДР (придерживающихся социалистических идей) и Иран (список еще вырастет, если появятся другие, которые не захотят падать на колени перед ними), будут постоянно признаваться "Неправильными", "недемократичными" и т.д. - найдут за что пинать! Не надо обращать внимания на дерьмо! Они понимают только удар ядерной дубинкой по зубам (по злобным элитам и центрам принятия решений!)