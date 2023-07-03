«Наш ответ украинскому контрнаступлению»: бойцы ОБТФ «Каскад» уничтожают врага

Одно из самых горячих направлений контрнаступления ВСУ — угледарское в Запорожской области. В эти минуты бойцы оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» планомерно выслеживают вражескую самоходную пушку и успешно уничтожают ее.