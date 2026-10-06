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Эксперт предложил объединить майские праздники за счёт других

Эксперт предложил объединить майские праздники за счёт других

Объединить майские праздники следует за счёт сокращения других выходных. Систему государственных праздников в России необходимо пересмотреть, заявил президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

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