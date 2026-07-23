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Парламентская газета

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ЕС ввел санкции против Дегтярева, Мединского и Дворковича

ЕС ввел санкции против Дегтярева, Мединского и Дворковича

Евросоюз (ЕС) включил в 21-й пакет санкций ряд российских чиновников и бизнесменов, в том числе министра спорта Михаила Дегтярева, помощника Президента РФ Владимира Мединского, президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича, пишет ТАСС.

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