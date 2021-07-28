Парламент Молдавии нового созыва и проевропейское правительство обречено на неудачу. Об этом заявил сегодня, 28 июля, лидер Движения «Антимафия» Сергей Мокану, который отметил, что правых и левых отличает «отсутствие профессионалов и концепций».