Картина Дня

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В Молдавии к власти пришёл «отряд самоубийц» во главе с Санду — эксперт

В Молдавии к власти пришёл «отряд самоубийц» во главе с Санду — эксперт

Парламент Молдавии нового созыва и проевропейское правительство обречено на неудачу. Об этом заявил сегодня, 28 июля, лидер Движения «Антимафия» Сергей Мокану, который отметил, что правых и левых отличает «отсутствие профессионалов и концепций».

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