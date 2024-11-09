Newsweek: Харрис после поражения на выборах может возглавить Калифорнию

После поражения в президентской гонке в США кандидат от Демократической партии Камала Харрис рассматривает возможность возглавить штат Калифорния, стать членом Верховного суда либо баллотироваться на пост президента в 2028 году.
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