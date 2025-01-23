ТАСС: Киев начал насильственный вывоз детей из Красноармейска

По информации российских силовых структур, полученной от разведки и переданной ТАСС, украинское спецподразделение полиции «Белый ангел» начало принудительно вывозить детей из Красноармейска (украинское название — Покровск).
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