107 лет назад Николай II отрёкся от престола. Отречению императора предшествовало ухудшение социально-экономического положения России, которое было вызвано Первой Мировой войной.
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107 лет назад Николай II отрёкся от престола. Отречению императора предшествовало ухудшение социально-экономического положения России, которое было вызвано Первой Мировой войной.
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