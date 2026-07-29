Оглашён приговор подросткам, совершившим теракт на железной дороге в Приморье На судебном заседании был оглашен приговор двум подросткам, совершившим теракт на железн.
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Оглашён приговор подросткам, совершившим теракт на железной дороге в Приморье На судебном заседании был оглашен приговор двум подросткам, совершившим теракт на железн.
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