Специальная военная операция на Украине будет продолжаться до тех пор, пока киевский нацистский режим не будет полностью уничтожен, а российская армия не освободит исконно русские земли — об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.
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