Задержанные устроили бунт в изоляторе временного содержания Сочи

Бойцы ОМОН подавили восстание, в обстоятельствах истории разбирается прокуратура.Задержанные устроили бунт в одном из изоляторов Адлерского района Сочи утром 28 декабря, пытаясь сорвать этапирование в СИЗО №2 Армавира.
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