Политолог Гасанов: КНДР определилась со своим выбором, заключив договор с РФ

Эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов в эфире Tsargrad.tv раскрыл закулисье отношений России и Северной Кореи, комментируя недавний визит президента РФ Владимира Путина в Пхеньян.
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