﻿Названа самая загрязненная река в Тульской области

В Тульской области река Дон оказалась наиболее загрязненной. Такое заявление сегодня, 29 марта, во время брифинга сделал министр природных ресурсов и экологии региона Юрий Панфилов, передает корреспондент Тульской службы новостей.
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