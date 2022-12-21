Военное обозрение

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Министерство обороны утвердило техническое задание на создание экипировки четвёртого поколения «Легионер»

Министерство обороны утвердило техническое задание на создание экипировки четвёртого поколения «Легионер»

Перспективная экипировка четвертого поколения "Легионер", которая в будущем должна заменить экипировку "Ратник" и "Сотник", в скором времени обретет собственные черты, Министерство обороны утвердило тактико-техническое задание на разработку.

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