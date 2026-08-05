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WSJ: Иран и Оман согласовали проект открытия Ормузского пролива

WSJ: Иран и Оман согласовали проект открытия Ормузского пролива

Подготовку проекта соглашения об открытии Ормузского пролива, которое предусматривает создание двух раздельных маршрутов для входящих и выходящих судов, однако не дает Тегерану права взимать пошлины или плату за обслуживание, завершили Иран и Оман.

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