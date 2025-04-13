«Цой жив»: фанаты лидера «Кино» возвращают его стене на Арбате прежний облик

Фанаты рок-музыканта Виктора Цоя пытаются вернуть прежний облик знаменитой стене, посвященной лидеру группы «Кино» на Арбате, которую на днях осквернили граффити о рэпере Паше Технике (настоящее имя Павел Ивлев.
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