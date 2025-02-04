В России предложили изменить порядок индексации страховых пенсий

МОСКВА, 4 февраля, ФедералПресс. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с инициативой о постоянной индексации страховых пенсий с 1 января, а затем проведении их доиндексации в феврале.