Курская дуга, 17 сентября. Наше приграничье стало крупнейшим кладбищем натовской техники

Александр Ситников 18 сентября 2024 г., 17:59 Сырский по приказу Пентагона бросает в бой всё, что есть, не считаясь с потерями Командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» рассказал о разгроме под Суджей большей части шести или даже семи украинских бригад, Сил специальных операций ВСУ, а также отряда американцев из Forward Observation Group.