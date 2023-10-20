Минэк раскритиковал идею приоритета российских товаров на маркетплейсах

Минэкономразвития России считает нереализуемым предложение о приоритетном размещении товаров отечественного происхождения на маркетплейсах, следует из отзыва ведомства на законопроект о «российской полке», пишут «Ведомости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии