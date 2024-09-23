"ГОТОВА РВАТЬ ЛЮБОГО, КТО ПОДОЙДЕТ К ДОЧЕРЯМ": СТРАНА УПАЛА В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. РУССКИЕ БУДУТ СЛЕДУЮЩИМИ

леонид рыбаков

ГДЕ В КАКОЙ ХРИСТИАНСКОЙ СТРАНЕ ИСЛАМИСТЫ ПОМОГЛИ ПОСТРОИТЬ РАЗВИТОЕ ГОСУДАРСТВО . С НАУКОЙ .РАЗВИТОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ. ОБРАЗОВАНИЕМ .САМОЛЕТОСТРОЕНИЕ . КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ . ПЕРЕДОВОЙ МЕДИЦИНОЙ ( прививки массово ).Только тяга неимоверная к средневековью .феодализму (диаспоры рулят как мафия) национализму (не так одеты не так ходите МИ ПРАВИЛЬНЫЕ .А вы нет и это в страны в которые они лезут как тараканы . ВЫ ЖЕ УМНЫЕ ПОСТРОЙТЕ СВОЙ ПЕРЕДОВОЙ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР ЧТО БЫ МЫ ХОТЕЛИ ТАК ЖИТЬ . А властям надо задуматься почему свой народ имея 40 процентов всех природных ресурсов на 2 процента населения земного шара живет в нищете и не то что не хотят рожать а то что на питание не хватает и за чем разваливаете деревни КОРНИ СТРАНЫ .И выводы не делаете в отношении силовиков и чиновников .Был приказ всех кто хоть как то помогал немцам в руководство не допускать НЕ ИСПОЛНИЛИ ПОЛУЧИЛИ ГОРБАЧЕВА с пьянством не боролись ПОЛУЧИЛИ ЕЛЬЦИНА . А предатели всегда в окружение свое тянут предателей как Чубайс .Немцов .Хакамада .Кириенко Гайдар .не считая сенаторов и министров и чиновников высшего ранга имеющие доступ гос тайнам . Китай показал расстрел коррупционеров -это предатели народа и наркодельцов повышает благосостояние страны в разы