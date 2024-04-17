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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие Ясненского ракетного соединения оказывают всестороннюю поддержку жителям Оренбуржья

Военнослужащие Ясненского ракетного соединения оказывают всестороннюю поддержку жителям Оренбуржья

Для оказания помощи задействовано более 100 военнослужащих и 18 единиц специальной техники. Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарных грузов пострадавшим жителям.

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