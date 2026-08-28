Четыре школы Братска вошли в топ-10 лучших учебных заведений Приагарья

В рейтинг лучших школ Иркутской области по итогам 2026 года впервые вошли четыре учебных заведения из Братска, тогда как ранее в него стабильно попадали только три, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на рейтинговую группу RAEX.
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