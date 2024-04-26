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AP: ВСУ отказались от использования танков Abrams из-за российских беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестали использовать переданные Соединенными Штатами танки Abrams из-за активности российских дронов, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя, сообщает Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников.

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