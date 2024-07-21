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Звезда «Слова пацана» пожаловался на выгорание

Звезда «Слова пацана» пожаловался на выгорание

Актер Могильников в преддверии важного события пожаловался на выгорание Актер Ярослав Могильников, ставший известным благодаря роли в сериале «Слово пацана», выразил свои переживания по поводу состояния здоровья в Instagram (принаджлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

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