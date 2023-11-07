В 1934 году Иосиф Сталин создал на Дальнем Востоке Еврейскую автономную область со столицей - Биробиджан.
"Крымская Калифорния". Как США убеждали Сталина заселить евреев в Крыму
Комментарии
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Александр Дубков
евреи они и есть евреи
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1 д.
Grandad
Дед служил там в 30х, когда создали ЕАО. Рассказывал, как дамы обрабатывали землю: в одной руке мотыга, в другой зонтик. Несладко им там приходилось выживать.
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1 д.
Михалыч
В нескольких публикациях 30-20-летней давности была объяснена передача Крыма Украине: якобы еврейское лобби США передало СССР 50 млрд. долларов за создание в Крыму еврейской автономии. Чтобы не возвращать эти деньги Хрущев передал Крым в юрисдикцию Украине, как республике самостоятельно вошедшей в ООН. Так ли это?
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18 час.
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