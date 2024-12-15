Бывший тренер многих российских клубов Миодраг Божович в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым назвал «Зенит» фаворитом чемпионской гонки нынешнего сезона, а также выразил мнение, что петербургская команда не осуществит больших трансферов во время зимнего перерыва.