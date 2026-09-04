В Приморском районе Петербурга открылся новый детский сад

Новый детский сад на 120 мест открылся в Петербурге в рамках ЖК «Лисичанская, 22». Учреждение ввели в эксплуатацию и передали городу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВУ В Петербурге сост...
- В Петербурге сост...
- А Правительство Рос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым