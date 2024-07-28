Театр абсурда
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Театр абсурда

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Нет, всё-таки от этого чумного барака Россию спасёт только железный занавес...

Нет, всё-таки от этого чумного барака Россию спасёт только железный занавес...

Lucy Dickerson. Сидите тут и ничего не знаете, а тем временем восемь министров экономики из разных европейских стран статью в Гардиан написали совместную про то, как Путин убивает российскую экономику и про то, что он (Путин) врёт о реальном состоянии дел в российской экономике.

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Стая голодных псов опасна. А для них Россия корм.
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15 час.
вд
валерий двойнишников
Замок на границе и класть на них хер с прибором....
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АндрейБорков
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