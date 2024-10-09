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Генеральный директор «Мособлгаза» провел встречу с жителями Мытищ

Генеральный директор «Мособлгаза» провел встречу с жителями Мытищ

Жители Мытищ смогли задать вопросы лично генеральному директору «Мособлгаза» Игорю Баранову. Большая часть обращений касалась обслуживания газового оборудования, благоустройства после проведения работ по газификации и сроков подключения газа.

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