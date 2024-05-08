Увлечение россиян автокредитами пошло на убыль - экспертное

В апреле 2024 года выдача автокредитов в России резко снизилась. Об этом сообщает Frank media. По сравнению с мартом, покупки машин в кредит в денежном выражении упали на 7,8 процента, до 206,5 млрд рублей.
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