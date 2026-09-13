Ученые из Великобритании и Испании предсказали появление белых дыр

Владимир Сурдин сообщил на фестивале "Техноарт" об отсутствии подтверждений существования белых дыр. Ученые считают, что они могут выбрасывать материю.
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