ПНИПУ: сторонникам веганского рациона нужны железо и витамин B12

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) рассказали, какие биологически активные добавки (БАД) полезны людям, придерживающимся вегетарианского и веганского рационов в питании.
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