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Татар-информ

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Татарстанцев призвали поддержать земляка – участника номинации «Второй старт»

Татарстанцев призвали поддержать земляка – участника номинации «Второй старт»

Республику Татарстан на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт» для ветеранов специальной военной операции представляет Владимир Павленков – промышленный альпинист из Казани.

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