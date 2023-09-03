Говоря о возможном "втором фронте" против России, обычно имеют в виду Польшу с Литвой на белорусской границе или Азербайджан с Турцией в Закавказье.
"Бей русских!": Вчерашние союзники втыкают нож в спину России
Комментарии
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РГ
Роман Гришаков
Сталина на всех не хватает!...Путин не Сталин-тетешкается с бывшими республиками.Был бы Сталин то в течении максимум недели все мигранты сидели в своих кишлаках и аулах.Либо в лагерях за Уралом
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17 час.
v
viach
"страны СНГ уже "ведут войну" против русских на своих территориях?" Статья с претензией на серьёзность и такой странный опрос! Отсюда и идёт вся болтовня, видимость будто что-то делается. А вся сволочь "братская" тихой сапой и не скрываясь реально гадит нам и всё тут!
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8 час.
Татьяна Собколова
Вам значит не нужны, а в Норильске они нужны?
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7 час.
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