"Бей русских!": Вчерашние союзники втыкают нож в спину России

РГ Роман Гришаков Сталина на всех не хватает!...Путин не Сталин-тетешкается с бывшими республиками.Был бы Сталин то в течении максимум недели все мигранты сидели в своих кишлаках и аулах.Либо в лагерях за Уралом

v viach "страны СНГ уже "ведут войну" против русских на своих территориях?" Статья с претензией на серьёзность и такой странный опрос! Отсюда и идёт вся болтовня, видимость будто что-то делается. А вся сволочь "братская" тихой сапой и не скрываясь реально гадит нам и всё тут!