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В Петербурге почтили память воинов 6-й роты Псковской воздушно-десантной дивизии

В мероприятии принял участие вице-губернатор Олег Эргашев. В память о погибших воинах-десантниках 6-й роты Псковской воздушно-десантной дивизии в Петербурге прошёл Всероссийский лично-командный юношеский турнир по самбо.

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