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Сервис для дистанционных уроков подключили в школах Приморья

Сервис для дистанционных уроков подключили в школах Приморья

Презентацию по работе системы видеоконференцсвязи провели специалисты "Цифрового Приморья" для учителей из четырёх городов Приморского края (в том числе — из Уссурийска).

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