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Техосмотр возвращают: кому придется проходить ТО с 2028 года? Мнения экспертов

Техосмотр возвращают: кому придется проходить ТО с 2028 года? Мнения экспертов

Правительство готовит масштабную реформу техосмотра. Разбираемся, коснется ли это ваш автомобиль, что изменится для водителей и почему эксперты разделились во мнениях.

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