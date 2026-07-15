Сборная Аргентины победила Англию в полуфинале ЧМ и развернула на поле баннер с надписью «Мальвинские острова — аргентинские».
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Сборная Аргентины победила Англию в полуфинале ЧМ и развернула на поле баннер с надписью «Мальвинские острова — аргентинские».
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