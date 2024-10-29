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Политика как она есть

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В США раскрыли сценарии итогов президентских выборов

В США раскрыли сценарии итогов президентских выборов

Исход выборов президента может определиться в Верховном суде США. Сценарии итогов выборов 5 ноября раскрыл профессор Стэнфордского университета и бывший старший советник Государственного департамента США в администрации Дональда Трампа Рассел Берман в интервью «Ленте.

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