Могут ли учителя вызвать из отпуска

Может ли педагог взять отпуск деньгами и как оценивать прогульщиков в колледже — ответы на эти и другие вопросы читателей публикуем в совместной рубрике «Парламентской газеты» и Российской академии образования «Образование: право возможностей».
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