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Двалишвили – О’Мэлли: «Я претендент №1. Сразись со мной»

«Я претендент №1. Сразись со мной», – сказал боец UFC Мераб Двалишвили. На UFC 299 Двалишвили страховал титульный бой в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли и Марлоном Верой.

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