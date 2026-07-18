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Антифашист

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Крым пытается выжить в условиях налётов украинских дронов. Перебои с электричеством, бензин по 300 рублей

Крым пытается выжить в условиях налётов украинских дронов. Перебои с электричеством, бензин по 300 рублей

Крым столкнулся с системным кризисом: удары украинских беспилотников по топливной и энергетической инфраструктуре привели к транспортному коллапсу из-за нехватки горючего, а также к массовым и затяжным отключениям электричества и перебоям с водоснабжением.

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