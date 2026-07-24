Замминистра обороны Польши Собковяк-Чернецкая, вогнавшая страну в очередную долговую кабалу сроком на 35 лет, предложила создать новый формат «США–Польша–Украина» по производству ракет к ЗРК Patriot на территории Польши.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии