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Польская инициативность

Польская инициативность

Замминистра обороны Польши Собковяк-Чернецкая, вогнавшая страну в очередную долговую кабалу сроком на 35 лет, предложила создать новый формат «США–Польша–Украина» по производству ракет к ЗРК Patriot на территории Польши.

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