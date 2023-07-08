Царьград

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Русские десантники пришли на помощь отдыхающим из России и других стран мира

Русские десантники пришли на помощь отдыхающим из России и других стран мира

Большие десантные корабли (БДК) начали курсировать по Керченскому проливу.Два больших десантных корабля (БДК) Черноморского флота организовали перевозку автомобилей, застрявших на Керченской переправе и мосту из-за огромных пробок с туристами.

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